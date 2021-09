Dissabte, a partir de les 19.30 hores, el CH Sant Esteve Sesrovires iniciarà una nova temporada a Primera Nacional. Els sesrovirencs rebran al popularment conegut com a Sanes Arena al CH Bordils en partit corresponent a la primera jornada de la tercera categoria estatal.

L’objectiu esportiu més evident de l’equip del Baix Llobregat és, tal com assenyala Xavier Sánchez Basanta, el nou tècnic del conjunt sesrovirenc, «segellar la permanència a Primera Nacional», sense «renunciar a d’altres consecucions». «El meu anhel és que l’equip es caracteritzi pel seu caràcter inconformista», explicita l’entrenador barceloní.

Les darreres temporades, el CH Sant Esteve Sesrovires ha accentuat la seva tradicional «aposta estratègica de configurar plantilles amb jugadors joves prioritàriament formats als equips base de l’entitat», constata Xavier Sánchez, exjugador i tècnic de l’entitat sesrovirenca en anteriors etapes. «Per tant, aquest curs, també iniciem un projecte a mig i llarg termini amb el repte de posar les bases, de fonamentar, una nova època daurada del primer equip». «Som conscients que aquesta empresa comporta uns primers anys durs i complexes, aquells en els quals es poden produir tragèdies esportives, però els períodes d’inversió són així en el món de l’esport», conclou.

Xavier Sánchez Basanta va agafar aquest estiu el testimoni d’Oliver Roy a la banqueta sesrovirenca. El tècnic que compaginava el càrrec de tercer entrenador del primer equip del Barça amb el guiatge del conjunt del Baix Llobregat ha iniciat una nova etapa al Zamalek SC del Caire.

D’altra banda, la plantilla sesrovirenca ha registrat la baixa de vuit jugadors. Sergio Serrano, Carles Cabello, Pau Claramunt, Héctor García, Souleimane Khoula El Amriti i Quim Peropadre han optat per la retirada, mentre que el lateral dret Jan Rodríguez i l’extrem Sergi Estepa han fitxat pel balear Handbol Marratxí.

Per compensar aquestes baixes i «amb la premissa de crear un bloc consistent amb tres jugadors per posició», Xavier Sánchez ha incorporat a quatre jugadors de l’Handbol Gavà amb experiència a Primera Nacional i a quatre joves amb projecció. El tècnic barceloní considera que l’actual equip «està més compensat que el del curs anterior. M’atreu el desafiament de treballar amb jugadors amb molt marge de creixement tant a nivell físic com pel que fa a conceptes tàctics i tècnics com el control del joc o l’efectivitat en el llançament».

El CH Sant Esteve Sesrovires ha jugat cinc partits de preparació amb un balanç de tres victòries, un empat i una derrota. Dissabte, va competir per la victòria contra un equip del potencial de l’Handbol Sant Cugat (31 a 35). Xavier Sánchez aposta per dotar l’equip «d’un estil de joc dinàmic i intens. El nostre ritme competitiu ha d’obligar els altres equips a adequar-s’hi si ens volen vèncer».