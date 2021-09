Els jugadors del Catalònia-Joviat han fet els últims dies actuacions destacades en diversos tornejos que s’han disputat en diversos punts del país. D’entre tots, va destacar la victòria del jove Guillem torres en el setè Obert Calculín de Promoció, en categoria sub-10, disputat a Sitges. Torres va fer 4,5 punts dels 5 possibles i va derrotar tots els rivals menys el tercer classificat, Pol Rovira.

També hi va haver molta activitat a Santpedor, on va tenir lloc el divuitè obert de la vila bagenca amb 86 participants en una competició disputada a Cal Llovet. Pel que fa als manresans, el mestre internacional Joan Mellado va aconseguir la sisena posició amb 6 punts. Joan Ramon Menac va ser dotzè, amb 5,5 i Maurici Tarragó, dissetè, amb 5. També van participar Joan Pérez (31è), Antonio Pérez (33è), Joan Carles Sampera (35è), Hugo Uber (42è) i Marc Tarragó (50è). El triomf va ser per a Lázaro Lorenzo de la Riva, del Colón Sabadell Chessy.

Precisament, un d’aquests participants, Hugo Uber, va quedar desè en el Torneig Actius Olot, que es va disputar a la capital de la Garrotxa. Uber va endur-se la primera posició en el tram B d’ELO (fins a 1999 punts), amb 6 punts. El triomf va ser per a Gerard Ayats (Barcelona).