El Barça ha perdut el respecte del món del futbol i queda demostrat en partits com el d’ahir. El Cadis va anar a buscar el triomf sense complexos, i gairebé el troba, i els àrbitres també s’hi veuen fort. Ahir, Del Cerro Grande va expulsar de manera kafkiana a Frenkie de Jong i encara sort que es va salvar un empat.

Koeman va decidir donar la titularitat al jove Gavi molt a prop de casa seva i l’andalús no va defraudar en la primera part. En un camp petit i en què el rival gairebé no deixa espais gràcies a la seva bona actitud defensiva, fan falta jugadors que toquin la pilota i es moguin, i avui en dia es troben a faltar molt al Barça. .

En els primers minuts, els blaugrana van buscar la banda esquerra, on Dest va trencar en profunditat més d’un cop. El seu problema és que llavors és terriblement imprecís en la centrada i en la presa de decisions. El Cadis, a més, com la resta d’equips, sabia que podia pressionar més amunt sense por de Messi o de cap altre jugador determinant. Memphis, que va arrencar bé, ahir semblava cansat i així van anar passant els minuts, al ritme del que volia Álvaro Cervera.

A pilota aturada

I davant de la falta de joc, el Barça va intentar trobar la pilota aturada. Cada falta lateral va ser una recerca, sobretot, d’Araujo i també d’un Luuk de Jong a qui es nota curt de forma. Però el porter argentí Ledesma sap sortir bé i va refusar totes les centrades. La millor acció de la primera part va ser una centrada de Frenkie a la qual no va arribar un Memphis que després va xutar massa fluix. Balanç molt magre, davant d’un rival que, com l’any passat, se centrava a trobar la seva oportunitat i que perdia el centrecampista Fali per una lesió al genoll que es feia sol a l’hora de xutar.

Al descans, el tècnic neerlandès del Barça va decidir retirar del camp un fluix Demir i situar-hi Sergi Roberto. I va ser Ter Stegen qui va salvar el gol en el primer minut amb una gran aturada a xut de Negredo, després de la passivitat de la defensa, sobretot de Piqué. tot i l’ensurt, va semblar que el Barça li posava més intensitat i als cinc minuts va tenir la seva millor ocasió, amb una centrada de Luuk de Jong en què Memphis va errar amb tot a favor. I tot seguit, el mateix neerlandès va fer-ho millor, amb una gran combinació i una rematada que va refusar Conan Ledesma.

Álvaro Cervera, el tècnic dels gaditans, va acceptar el repte i va introduir canvis per anar a la contra. Amb això va aturar l’empenta visitant i, a més, Del Cerro Grande va fer canviar el partit en quatre minuts en treure dues targetes grogues a Frenkie de Jong, la primera en una acció anul·lada per una falta previa i en la segona, per tocar la pilota abans d’impactar en Espino.

El Cadis va percebre que era la seva oportunitat i se’n va anar endavant. Jonsson va avisar amb una centrada i el Barça canviava de dibuix alhora que Del Cerro Grande perdonava la segona groga a Haroyan per agafar Memphis. El partit era un cara o creu i Ter Stegen va tornar a salvar el seu equip en una pèrdua de Riqui Puig en la seva primera acció. Espino va robar i va cedir a Salvi, però l’alemany, amb el peu, va evitar el desastre quan el gol ja es cantava.

El Barça, en atac, ja no existia i es tractava de salvar un punt. Jonsson avisava amb un cop de cap que anava a fora i els andalusos buscaven la victòria. Però el Barça encara hauria pogut guanyar en tres accions, una falta fluixa de Coutinho i dues rematades de Memphis en què, sobretot en la segona, va rematar a fora amb tot de cara.