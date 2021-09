Abans que el Baxi jugués, i guanyés, la final de la Lliga Catalana contra el Barça es deia que aquella podia ser una bona oportunitat per als bagencs, la d’agafar un dels grans d’Europa en plena pretemporada i amb l’equip per acoblar, per tenir opcions de victòria. Al final, es va aconseguir. Per continuar amb el paral·lelisme, per tant, ja que el calendari va determinar que avui cal jugar contra un dels grans equips de la lliga, segurament millor fer-ho quan aquest arriba amb quatre baixes i un jugador dubtós que no pas que ho fes amb tota la plantilla al complet. Això sí, aquests suposats avantatges no serviran de res si el Baxi no fa un bon partit, perquè el València, tot i que minvat, segueix tenint grans jugadors.

El públic podrà tornar a un partit de Lliga Endesa un any, sis mesos i disset dies després d’aquell llunyà duel contra el Betis. Ho farà al 30% de la capacitat del Nou Congost, però com va quedar clar en el torneig català, ha de ser essencial per aspirar a sumar la primera victòria de la temporada. El Baxi encarà el partit amb el dubte molt clar de Dani Pérez, que si juga, no ho farà al cent per cent ja que no s’ha entrenat durant tota la setmana, i sabent que menys de quaranta hores després, amb un viatge enmig, ha d’afrontar un altre compromís de l’ACB, a la pista del Coosur Reial Betis.

Recelós de les baixes

Així, tot i que l’equip de Joan Peñarroya aterrarà sense el base Van Rossom, l’escorta Prepelic, l’ala López-Arostegui i l’ala-pivot Jasiel Rivero, a més de tenir Hermannsson amb problemes en un braç, Pedro Martínez no es vol refiar de la suposada disminució de potencial de l’equip al qual va fer campió de lliga el 2017. «Sabíem que el calendari és complicat ja que el València té un equip d’Eurolliga. Tenim viatges difícils, com a Saragossa i Sevilla, i equips forts a casa, com aquest, el Baskonia i l’Unicaja per arrencar. Espero un partit dur i difícil. Vam jugar contra ells a Salou [en pretemporada] i ens van guanyar ja amb moltes baixes. Com que tenen una plantilla tan llarga i de nivell, les dificultats seran molt grans, però esprem fer un bon partit, ser competitius i aprofitar que tindrem els aficionats de la nostra banda».

Totes dues formacions van perdre en el debut a la lliga, el Baxi a Saragossa i el València, a casa contra el Baskonia. Del duel dels manresans a la capital aragonesa, Martínez destaca que «a part d’alguna actuació individual, el més important és que vam ser capaços de competir. El partit no ens va anar bé. No vam ser consistents en defensa, però l’atac va anar millor i vam anotar de tres punts. En tots els partits hi ha elements positius, tot i que quan perds es destaquen més els negatius».

Dani Pérez, sense riscos

El club va informar entre setmana que Dani Pérez s’havia lesionat a Saragossa i que seria dubte per al doble compromís del cap de setmana. Pedro Martínez va aclarir que «no s’ha entrenat durant tota la setmana, però avui [dijous] ha dit que es trobava millor. Esperem comptar alguns minuts amb ell durant el cap de setmana. El que no farem serà forçar-lo. Si juga, serà perquè no té més risc que els altres companys». Cal recordar que Dani Pérez es va fer una lesió muscular la temporada passada, la primera de les dues qu va tenir, que el va fer estar unes quantes setmanes absent. Al Baxi són conscients de la seva importància, però també que tot això acaba de començar.