Els quatre palistes urgellencs del Cadí Canoë-Kayak presents al Campionat del Món que s’està celebrant a Bratislava seran entre demà i diumenge a les respectives semifinals de les seves categories, després de les primeres rondes individuals, disputades ahir.

La millor posició va ser per a Núria Vilarrubla, que va obtenir el quart lloc total en C-1 l’endemà d’aconseguir una medalla de plata en la prova per equips. Vilarrubla va fer un temps de 95.89 sense cap penalització, només superada per les britàniques Woods i Franklyn i per l’australiana Jessica Fox.

També serà a la final la seva cosina Mònica Dòria, que participa representant la federació andorrana. Dòria va aconseguir el setè millor registre de la primera baixada, amb un temps de 97.27 i també pot aspirar a una de les posicions de privilegi i, primer de tot, a ser a la final. Les semifinals es disputen diumenge.

Pel que fa a la categoria masculina, Miquel Travé va necessitar la segona de les baixades per entrar a les semifinals, també de C1, en les quals arrencarà amb el 22è millor temps total, amb la qual cosa haurà de fer-ho millor si vol assolir la classificació per a la final, que també serà diumenge.

Pel que fa als càiacs, Pau Echaniz va fer el desè millor temps de tots els participants en les sèries i demà intentarà trobar un lloc en la final de K1.