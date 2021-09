El Comitè de Competició de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha imposat dos partits de suspensió a l'entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, expulsat amb vermella directa al final del partit del dijous davant el Cadis, i un al jugador Frankie De Jong, que va rebre dues grogues en la mateixa trobada.

Competició ha desestimat les al·legacions del Barcelona en defensa tant del tècnic com de De Jong i també del capità Sergio Busquets, que va ser amonestat per llançar una pilota cap a un adversari quan hi havia dues pilotes al final del partit sobre la gespa, segons l'acta arbitral.