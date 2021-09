Demà, diumenge, a partir de les 18.30 hores, el Centre d’Esports Manresa rebrà la UE Olot, un dels equips configurats per assolir l’ascens a la Segona Divisió RFEF. Ambdues formacions han protagonitzat un notable inici de curs i han puntuat en tots els partits jugats. Els bagencs són quarts a la classificació (5 punts) i els de la Garrotxa ocupen el segon lloc, amb els mateixos punts (7) que el tercer, el CF Peralada. El tècnic blanc-i-vermell, Ferran Costa, afronta el matx amb les baixes ja conegudes de Nil Pradas, Toni Sureda i Joan Castanyer.

El castelldefelenc va explicitar que «jugarem sense cap mena de complexos contra l’Olot, fidels a la nostra identitat. Serem el Centre d’Esports Manresa, no l’equip que s’enfronta al favorit i que s’adapta a les seves característiques per no perdre». Albert Carbó va assenyalar al lloc web del club olotí que «el Manresa és un equip molt atrevit amb la pilota, amb jugadors molt dinàmics. Haurem d’estar molt protegits per contrarestar les seves virtuts ofensives». El mig centre puig-regenc Enric Vallès és un dels puntals d’un conjunt que presenta dues absències: Ferri López i Carles Mas.