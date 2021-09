La disputa de la segona jornada del grup 3r de la Segona B ha reservat dos interessants duels per a Covisa Manresa i Sala 5 Martorell. Els blanc-i-vermells s’estrenaran com a locals aquesta tarda, al Pujolet (18.30 hores), rebent un històric del futbol sala català, l’AE Bellsport de l’Hospitalet. Després de l’empat agredolç assolit a la pista del FS Picassent (3 a 3), el Covisa Manresa ha completat les sessions preparatòries sense incidències i només tindrà la baixa de l’ala Asis Boukhress. Pau Machado, entrenador de l’equip manresà, considera que «competirem contra una de les millors plantilles de la lliga. Arribem al partit en un moment de forma òptim per aconseguir la primera victòria del curs. La nostra afició, amb el seu suport, pot ser determinant». Per la seva part, el Sala 5 Martorell, que va debutar a la lliga imposant-se al CN Sabadell (3 a 0), es desplaça a la pista del FC Cerdanyola, conjunt al qual ja va derrotar a domicili durant la pretemporada (3 a 4). El partit s’iniciarà a les 18.15 hores.