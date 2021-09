Pedro Martínez no podia estar content després del partit i admetia que «quan no competeixes les sensacions que et queden són dolentes, sobretot, l’encert, de com hem jugat, hem defensat i les aportacions individuals, de coses que hauríem pogut fer de manera diferent».

El tècnic va admetre que l’equip havia jugat de manera massa individual, tot i que «tampoc no ho vull veure tot des del punt de vista negatiu i també cal valorar la valentia d’aquests jugadors, de manera equivocada, quan ho intenten. Hi ha jugadors que, davant de les dificultats, han pres decisions individuals perquè segurament tenen aquesta tendència. Sempre t’agrada jugar en equip i que es passin la pilota, però és molt difícil. Hem disposat de jugadors que han volgut donar la cara, però ho han fet de manera equivocada. Tant de bo ho puguem millorar, però no és fàcil. De vegades et sents impotent i vols resoldre sense comptar amb ningú. És comprensible perquè et frustres, però esperem veure que no és el camí adequat. Aquest és el primer dia que no competim i et fa més mal, però en calent tampoc no vull buscar explicacions que potser serien equivocades. La sensació que hem donat d’equip no ha estat bona».

Per la seva banda, Janis Berzins va demanar «disculpes als aficionats per haver jugat tan malament. Hem fet errades en defensa en atac i en defensa. Estem decebuts, però intentarem fer-ho millor en el partit de Sevilla». Al seu torn, Joan Peñarroya es mostrava «satisfet de la nostra feina defensiva en un partit en què el Baxi no ha estat encertat. Però també nosaltres hem pogut aturar el seu joc en cursa».