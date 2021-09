Enmig de la tempesta que viu el Barça després dels empats davant del Granada i el Cadis, la gran esperança de present i de futur del club, Ansu Fati, torna després de recuperar-se del trencament del menisc intern del genoll esquerra.

Durant els gairebé 10 mesos que ha estat fora de joc, el davanter de 18 anys ha passat tres vegades pel quiròfan, la qual cosa ha provocat que el Barça, començant per l'entrenador Ronald Koeman, hagi volgut ser molt prudent i no forçar la seva tornada. Així, el tècnic neerlandès ha assegurat que davant el Llevant com a molt disputarà 15 minuts.

Però en un moment anímic tan baix pel Barça i amb Koeman sentenciat a l'espera que Laporta li trobi un substitut, el retorn d'Ansu Fati s'aprecia en l'entitat com una notícia a la qual agafar-se per il·lusionar-se.

A part, servirà per començar a buidar una infermeria que en els últims temps no ha fet més que omplir-se. Finalment, Jordi Alba i Pedro González 'Pedri' no arribaran a temps per estar a les ordres de Koeman, que no podrà seure a la banqueta per sanció ni davant el Llevant ni davant l'Atlètic de Madrid.