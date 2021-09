Reeixida estrena del Covisa Manresa com a local. Els jugadors de Pau Machado van mostrar el mateix nivell competitiu que l’AE l’Hospitalet Bellsport i es van imposar de forma merescuda al seu oponent (5 a 2). Els amfitrions van exhibir intensitat des dels instants inicials i una cavalcada de Josan va propiciar el gol d’Èric Castillo. Els riberencs no van aconseguir equilibrar el joc fins a l’equador del primer acte, però dos gols consecutius d’Iván Gonfaus i Raúl Ceni van situar un inquietant 1 a 2 a l’electrònic. Adil Daali va impedir a David Ruiz i Raúl Ceni incrementar l’avantatge visitant i Carles Ambrós va aprofitar una acció d’estratègia per igualar abans del descans. La iniciativa ofensiva va correspondre als visitants a la represa, fins que Marc Elias va deixar el seu equip amb tres jugadors en una acció absurda. Els locals van aprofitar l’avinentesa per recuperar l’avantatge amb un gol de Gerard Pusó i quan Antonio Mesa va decidir jugar amb porter jugador, Santa i Lavado van sentenciar.