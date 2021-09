Tota la il·lusió de fa tres setmanes, quan el Baxi Manresa va guanyar la Lliga Catalana contra el Barça, sembla que s’ha tornat molt aviat en escepticisme i fins i tot en pessimisme respecte de què pugui fer l’equip de Pedro Martínez aquesta temporada. A les xarxes socials apareixien ahir crítiques, sobretot, pel joc de l’equip contra el València, molt distant de l’associatiu i col·lectiu de la temporada passada. També sobre la qualitat de la plantilla i dubtes sobre si el paper dels bagencs no haurà de ser lluitar per la permanència.

Tan clar és que el Baxi actual no està acoblat, com que ens trobem a la jornada 2 i que l’equip ha fet vuit incorporacions noves de jugadors sense experiència a la lliga. Tot requereix un acoblament i un aprenentatge i avui hi ha una altra oportunitat, tot i que la dictadura dels resultats comenci a fer posar nerviós més d’un.

Així, només quaranta hores després de caure estrepitosament, per la manera, contra el València, el Baxi visita Sevilla. Costa parlar d’urgències, però tenint en compte que els propers tres partits són davant del Baskonia, el Joventut i l’Unicaja, el primer i el tercer a casa, sí que faria falta vèncer un adversari accessible per no començar a haver d’anar a remolc.

Assignatures a millorar

Així, de cara al partit d’avui segurament l’aspecte que cal millorar més és el de jugar en conjunt. Davant del València la tendència va ser de buscar el joc individual. Fins i tot el base Francisco, el millor de l’equip, va abusar d’aquest aspecte. Ell va tenir encert i les seves xifres van ser bones, però no vol dir que donés a l’equip la direcció que tenia. L’altra cara de la moneda va ser un Thomasson molt obcecat en el tir, sobretot quan les coses ja eren molt complicades.

A mesura que passaven els minuts, a més, es tirava més de fora, una tendència que ja es va veure a Saragossa, i es posaven menys pilotes a dins. En aquest aspecte, tret de Moneke, tampoc no van ajudar l’actuació dels altres interiors. Maye es troba encara desaparegut i sembla que Sima i Bako, dos rematadors més que no pas creadors de jugades per si sols, són els principals damnificats de la falta de generació. A més, aquesta es va veure frenada per la lesió de Dani Pérez, que va haver de jugar a mig gas.

El rival ve d’una derrota

Davant, avui, hi haurà un Betis que se sol fer fort a casa. L’any passat, ja amb Joan Plaza a la banqueta, va vèncer clarament un Baxi que va passar la pitjor setmana de la temporada, ja durant l’abril. Els andalusos van vèncer l’Andorra a la pròrroga i venen de caure clarament a Múrcia.

En la prèvia, el tècnic barceloní dels andalusos va voler girar full d’aquest resultat i va manifestar que «no hi ha marge per recrear-s’hi. Cal aprendre’n i fer de la nostra pista un lloc molt difícil per als rivals. Per això hem de jugar molt millor del que hem fet fins ara. Tenim moltes pèrdues i no dominem el rebot defensiu».

Sobre el Baxi, va afirmar que «és un bon equip, ordenat, ben entrenat i amb molta rotació a la banqueta. Serà complicat i per això seria fonamental que omplim la màxima capacitat possible del pavelló, sense excuses del club, ni del públic, ni de ningú. El Baxi és un equip molt treballat. Hem de ser nosaltres mateixos, sortir millor a la pista i ser més solidaris en defensa i atac».