L'entrenador del Coosur Betis, Joan Plaza, creu que "poca valoració es pot fer del partit" en què els sevillans han perdut aquest diumenge per 64-106 contra el Baxi Manresa, després del qual ha agraït "a la gent la paciència amb la qual ha vist la pallissa" que els "han clavat".

"No hi ha noms propis, el principal culpable he estat jo. Hem de veure cadascun de nosaltres en què hem fallat. L'elogi afebleix i guanyar a Andorra ha fet pensar a alguns que som millors del que som", ha afegit en roda de premsa un molt enfadat Joan Plaza.

El tècnic català ha assenyalat que "els jugadors sabien de la importància del partit" però han comès "faltes", encara que ell s'inclou en la crítica per no "haver plantejat bé" un partit en el qual "ells han agafat més rebots ofensius" que els "defensius".

Plaza ha dit que "abans del partit" havia dit als seus jugadors que eren "la pitjor defensa de tota Espanya" i, encara que "l'atac estava funcionant", ha considerat que "dependre de l'atac és una cosa que poden fer el Madrid o el Barcelona i no els altres equips". A