Segona victòria consecutiva de l’Asfalt Igualada a casa davant del CB Santfeliuenc (76-70). El conjunt igualadí va haver de remuntar un parcial de 14-27 en el primer període per acabar forçant la pròrroga gràcies a una gran defensa en l’últim quart, i va acabar guanyant per un còmode avantatge de setze punts de diferència. L’equip anoienc va anar sempre a remolc en el marcador però va saber ajustar la defensa per acabar imposant-se. La setmana vinent l’Asfalt Igualada recuperarà el partit ajornat de la primera jornada visitant la complicada pista del Sant Cugat.

El CBF Manresa va tornar a vèncer després del triomf de la setmana passada a la pista del CBF Lleida, amb una solvent victòria també a domicili, a la pista del Sant Cugat (43-53). Les jugadores manresanes van anar sempre davant en el marcador després d’un gran primer període (5-15). Les bagenques van saber mantenir les distàncies i van acabar imposant-se i sumar el segon triomf consecutiu. En la propera jornada l’equip de Manresa tornarà a jugar lluny de casa a la pista del JAC Sants Barcelona.

L’invicte Catalana Occident Manresa masculí va ajornar el seu enfrontament davant del poderós FC Barcelona. El proper duel dels manresans serà la setmana vinent a casa amb la visita del CB Granollers. Entre setmana, el dia 5 d’octubre, els bagencs s’enfrontaran en el partit que ha estat ajornat, davant del Barça.