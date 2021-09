L’Events CB Igualada va estrenar-se a la Copa Catalunya amb una victòria davant el Joventut les Corts (65-50). El conjunt igualadí no va poder marcar les diferències fins a la segona meitat, en què, gràcies a una dura i encertada defensa, va ser capaç de desactivar l’ofensiva rival per encarrilar la victòria. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt anivellada. Després d’unes alternances en el marcador, es va arribar al descans amb un empat a 30 punts. A la represa l’equip de casa va incrementar la duresa de la defensa i aquest fet va ser clau per endur-se la victòria. Les jugadores igualadines van estar encertades en el tir i van poder sentenciar a la segona meitat. Gayoso va ser la màxima anotadora del partit, amb 19 punts.