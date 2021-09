Tal com va succeir en el partit corresponent a la fase de grups de la Lliga Catalana, l’Igualada Rigat HC va encaixar una lògica golejada a la pista del poderós Barça. Així doncs, si el divendres 20 d’agost els arlequinats van cedir per 11 a 3, ahir van fer-ho per un marcador de paràmetres similars (11 a 1).

Francesc Fernández va configurar l’equip inicial amb el seu quintet més experimentat, que alhora incloïa els jugadors amb més bagatge i capacitat defensiva, però ni la presència de Marc Palau, Ton Baliu i Tey Vives a la pista va poder evitar que Pau Bargalló obrís el marcador com a conseqüència d’una acció individual de qualitat dins de l’àrea arran de l’allau inicial de joc dels amfitrions (min 4). Els anoiencs van mantenir un marcador teòricament remuntable cinc minuts més, fins que els blaugrana van situar el 3 a 0 a l’electrònic en el breu interval de 33 segons. Matías Pascual va materialitzar el 2 a 0 amb un xut de pala (min 9), i tot seguit va reincidir aixecant i picant la pilota des de darrere de la porteria (min 10). Oriol Llenas va sentenciar el duel un minut després. Ignacio Alabart, 55 segons abans del descans, va marcar el cinquè. A la represa, Ton Baliu va replicar el sisè gol dels amfitrions, obra de Joao Rodrigues (6 a 1). Francesc Fernández va aprofitar el tram final de la confrontació per preparar els propers partits i per donar minuts i confiança al jove Nil Cervera.