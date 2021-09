El Munich Cadí Manresa es va imposar el Balaguer per 53 a 60 en un partit sense un clar dominador, però en el que les bagenques van ser més efectives en els moments decisius del duel. L’equip manresà va sortir a la pista amb un nivell més d’intensitat que les seves rivals, el que es va transformar en un parcial favorable de 12 a 19 en els primers minuts de joc. La intensitat defensiva de les visitants marcava el ritme del partit, tot i que amb el pas dels minuts s’apreciava certa relaxació en algunes jugades, on el Balaguer trobava cistella amb certa facilitat. Un parcial de 22 a 4 capgirava el marcador abans d’arribar al descans. A la represa tot va ser diferent, el Manresa va tornar a mostrar la seva millor versió, dificultant els atacs de les balaguerines i aconseguint uns bons percentatges en el tir exterior. El Munich Cadí s’apropava al Balaguer, només estava tres punts per sota i restava el darrer quart per disputar-se. En els darrers minuts les manresanes van estar excelses en defensa, deixant a les locals en tan sols sis punts i anotant ràpidament al contracop per sentenciar un partit força complicat contra un gran rival.