La central de Monistrol de Montserrat Núria Mendoza va ser la protagonista del seu equip, el Llevant, en l’enfrontament davant del Betis (1-1). El conjunt local va poder rescatar un punt després que la jugadora bagenca marqués el gol de l’empat al minut 76 de la segona meitat. Mendoza va disputar el partit sencer. La santfruitosenca Paula Fernández no va poder ajudar el seu equip, el Rayo Vallecano, en el seu duel davant del Madrid CFF (4-2). El conjunt visitant va anar sempre a remolc en el marcador i no va tenir cap opció per puntuar. La jugadora bagenca va disputar els noranta minuts del partit.

El FC Barcelona va apallissar el València en un partit molt ofensiu. Les blaugrana van atropellar en tot moment les valencianistes i van clavar un engruixit resultat de 8-0. La jugadora de Sant Esteve Sesrovires Jana Fernández no va disputar cap minut en la golejada de les locals. Al descans, les blaugrana ja dominaven per un clar 5-0. La portera igualadina Noelia Garcia de l’Eibar tampoc no va disputar cap minut en la derrota del seu equip a casa davant l’Athletic de Bilbao (1-2). Les locals van encaixar el gol de la derrota al minut 89. De la resta de partits va destacar l’empat del Reial Madrid, cinc minuts abans del final, al camp del Granadilla gràcies a un gol de la davantera Esther González.