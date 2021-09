El Vilatorrada va derrotar l’Almeda per 67 a 60 en un partit amb molt de ritme i una intensitat molt elevada. Els locals van començar el partit passant per sobre dels seus rivals, encadenant una sèrie de cistelles senzilles al contracop que els permetia agafar un bon marge de punts en el marcador. Amb el pas dels minuts, l’Almeda es va despertar i va augmentar la intensitat de la seva defensa amb l’objectiu d’aturar el ritme de joc dels santjoanencs. Abans d’arribar al descans, els visitants van fer valer els seus esforços, ja que van reduir la diferència a només set punts. En el tercer quart el guió del partit va canviar per complet. L’anotació dels dos equips va caure en picat gràcies a la intensitat i duresa defensiva dels dos conjunts. Els visitants van acabar el període amb tan sols cinc punts anotats, pels onze dels bagencs. En l’últim i definitiu quart, els jugadors de Cornellà de Llobregat van tornar a ajustar el marcador i es van apropar a quatre punts, però dues bones jugades consecutives del Vilatorrada posaven un coixí de deu punts entre tots dos equips. En les darreres possessions els homes de Pep Ferré van administrar magistralment els segons restants per poder sentenciar el partit i aconseguir la victòria.