L’equip sènior masculí del Club Gel Puigcerdà es va enfrontar dues vegades, aquest cap de setmana, al SH Majadahonda, en partits corresponents a les jornades 02a i 21a de la Lliga Nacional. Els groc-i-negres van golejar dissabte els madrilenys (8 a 3), però van cedir una inesperada derrota l’endemà, diumenge (2 a 4).

Dissabte, els puigcerdanencs només van necessitar un període per encarrilar el triomf (4-1, 2-0 i 2-2). Nacho Granell va aprofitar una assistència d’Ignat Zemchenko per donar avantatge als amfitrions quan només s’havien consumit 37 segons de joc i el canadenc Sean McGovern va incrementar l’avantatge local a servei de Pol Costa tres minuts després. Ignat Zemchenko (minuts 10.22 i 13.26) va convertir en anècdota l’anotació d’Alfonso García i, ja en el segon període, Pol Costa i Nacho Granell van sentenciar (6 a 1). L’últim parcial va facilitar al golejador rus completar un pòquer de gols.

L’endemà, el SH Majadahonda va sorprendre els amfitrions (2 a 4) en recuperar el joc físic que habitualment el caracteritza. Així doncs, els madrilenys van dominar els dos primers períodes del matx (0-2, 1-2 i 1-0). Ángel Fernández-Pola (min 06.53) va avançar els visitants a l’electrònic i deu segons abans del final del primer acte va assistir Pablo Mata per tal que materialitzés el 0 a 2. Els groc-i-negres no van trobar la fórmula per aturar el seu oponent durant els següents 20 minuts i Mario Pujol (min 26.24) i Álvaro Sánchez (min 26.54) van situar a l’electrònic un inabastable 0 a 4. Nacho Granell (min 28.27) i Pol Costa (min 42.27) van dignificar el marcador final.

Per la seva part, l’equip femení del CG Puigcerdà es va estrenar amb victòria a la Lliga Iberdrola. En partit corresponent a la segona jornada, les jugadores de Vitaly Kulikov es van imposar a la pista del Kosner CH Huarte (0 a 2). La debutant Mireia Fernández (min 13.49) i la puigcerdanenca Paula Giménez (min 21.01) van segellar el triomf groc-i-negre.