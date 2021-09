El Centre Land Rover Experience de la finca surienca de Les Comes de Sererols va acollir, durant el darrer cap de setmana, la quinzena edició de la Land Rover Party, la trobada anual de referència per als amants d’aquesta marca automobilística del sud d’Europa.

Usuaris, entusiastes i centenars de vehicles de la marca anglesa es va tornar a aplegar a Les Comes per gaudir durant els tres dies que va durar l’esdeveniment de l’ambient familiar i festiu que el caracteritza. Tal com és habitual, un dels grans al·licients de la trobada era la possibilitat de posar a prova les capacitats del propi vehicle en els 70 km de pistes que ofereix la finca, dotades de diversos graus de dificultat.

La gran novetat de l’edició d’enguany han estat els recorreguts inclosos al roadbook #LaRuta0, dissenyats per Xavi Colomé, responsable del traçat del Ral·li Dakar en les últimes edicions. En aquests circuits, es van instal·lar diversos cartells amb la imatge dels nous models híbrids de Land Rover impregnats de diòxid de titani, un component que elimina el CO2 de l’atmosfera i que, consegüentment, va ajudar a neutralitzar les emissions de CO2 dels vehicles que els recorrien. L’espectacular Supertrack BF Goodrich, la Zona Demo, una animada conferència, el renovat circuit de RC Crawler, les activitats basades en la realitat virtual i les de supervivència tutelades per Ani4x4 van completar la relació d’atractius de la trobada.