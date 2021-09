Mireia Badia es va proclamar, dissabte, de forma matemàtica, campiona d’Espanya d’enduro per sisena vegada en guanyar la primera mànega de la quarta prova de l’estatal que es va celebrar al circuit de la Torre d’Oristà, el cap de setmana passat. La victòria de dissabte va permetre a la pilot de Gas Gas acumular 150 punts després d’imposar-se en totes les mànegues del campionat disputades fins llavors, una puntuació fora de l’abast de la segona classificada, Mireia Calvo, que dissabte sumava 62 punts. Diumenge, la manresana va ratificar el seu domini iva superar a totes les seves oponents a la segona mànega, a més d’incrementar l’avantatge assolit un dia abans respecte a la segona classificada.

No endebades, la prova del campionat d’Espanya organitzada pel Moto Club Riuprimer Gas i Rocs, l’entitat a la qual pertany Mireia Badia, oferia a Mireia Badia una oportunitat única: proclamar-se campiona a casa. La pilot de Gas Gas va completar la primera mànega amb un registre de 40 minuts, 45 segons i 680 mil·lèsimes, una marca que li va permetre avantatjar en 5 minuts, 5 segons i 960 mil·lèsimes la segona classificada, Alba Vilaplana. La navassenca Kate Vall va assolir una meritòria tercera posició (46 minuts, 45 segons i 320 mil·lèsimes). Kate Vall també va signar el tercer lloc a l’única mànega de la prova inaugural de la competició, l’Enduro de Sitges.

Diumenge, en la segona mànega, Mireia Badia va acreditar un temps 7 minuts, 17 segons i 150 mil·lèsimes inferior al signat per Alba Vilaplana, altra vegada segona a la línia d’arribada. La manresana va necessitar 48 minuts, 18 segons i 390 mil·lèsimes per completar el recorregut. Per la seva part, Kate Vall va signar la quarta posició (56 minuts, 8 segons i 670 mil·lèsimes). Lògicament, Mireia Badia encapçala la classificació de l’estatal amb 175 punts, seguida de Mireia Calvo (104) i Alba Vilaplana (102). Kate Vall ocupa el cinquè lloc amb la mateixa puntuació (88 punts) que la quarta, Júlia Calvo. La població andalusa d’Antas (Almeria) acollirà l’última prova del campionat el segon cap de setmana de novembre.

Doble victòria de Josep Garcia

El surienc Josep Garcia va palesar a la Torre d’Oristà una superioritat equiparable a la que exhibeix Mireia Badia en categoria femenina. Dissabte, a la primera mànega, el pilot de l’equip Red Bull Factory Racing es va imposar a la classificació escratx amb una marca de 56 minuts, 27 segons i 920 mil·lèsimes. L’altre pilot de les nostres comarques, el nargoní Jaume Betriu, va mantenir la segona posició durant tot el recorregut i va ser l’únic oponent al qual el surienc no va aconseguir treure més d’un minut (59 segons i 710 mil·lèsimes). L’endemà, el pilot de Coll de Nargó també va finalitzar rere Josep Garcia, altra vegada molt superior a la resta de participants, però va completar el circuit en un temps superior al del surienc en 1 minut, 9 segons i 350 mil·lèsimes. Josep Garcia va acreditar una marca d’1 hora, 3 minuts, 14 segons i 45 centèsimes. A hores d’ara, el pilot de Súria lidera la classificació general del campionat d’Espanya amb 175 punts, seguit de Jaume Betriu (139) i Sergio Navarro (124).