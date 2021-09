Els tres equips de Primera Catalana de l’àmbit informatiu de Regió7 van tancar els seus respectius calendaris de partits de preparació previs a l’inici de la lliga. La suspensió de l’amistós que dissabte havien de jugar el CF Solsona i la UE Vic, a petició del conjunt osonenc, va propiciar que els solsonins fossin els primers a l’hora d’exhaurir el seu programa. Els jugadors de Víctor Vera van disputar el seu últim duel a Sallent, dijous passat. Els blaugrana i el escapulats van signar taules (2 a 2).

L’equip entrenat per Andreu Peralta es va avançar a l’electrònic amb un gol d’ Uri Martínez (min 30), però el jugador egarenc del CF Solsona Albert Garrido va reequilibrar el marcador de seguida (min 35). La resposta dels sallentins encara va ser més ràpida i Iván Cáceres va batre el porter visitant Agustí Mora tres minuts després. A la represa, el jove davanter Èrik Castillo va establir el marcador definitiu (min 50). L’exjugador del Club Gimnàstic s’incorpora definitivament a la plantilla escapulada. Els solsonins finalitzen la pretemporada amb un balanç d’una victòria, dos empats i quatre derrotes.

Dissabte, el CF Martorell de Javi Cuesta va assolir un meritori empat a Banyoles (1 a 1). Els amfitrions, integrats al grup 1r de Primera Catalana, van adquirir avantatge amb un gol de Jordi Pàmies (min 75). Set minuts després, Èric Arévalo va segellar el tercer empat dels martorellencs a la pretemporada. Els del Baix Llobregat s’han imposat a quatre oponents i només han cedit un cop.

Per últim, diumenge, el CF Igualada, que va suspendre el partit intersetmanal previst contra el CF Vic Riuprimer, va perdre al camp d’un altre equip de Primera Catalana, la UE Tona (2 a 1). Joel Méndez (min 40) va neutralitzar el gol inicial d’A lejandro Gaitán (min 28), però no va poder replicar el segon gol del davanter osonenc (min 61). L’equip de Carlos López ha signat tres victòries, tres empats i tres derrotes mentre es posava a punt per a la lliga.