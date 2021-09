Primera consecució rellevant en un torneig internacional del jugador d’esquaix igualadí Bernat Jaume després de la represa de les grans competicions professionals, que van estar aturades per la crisi sanitària des del març del 2020 i fins el passat mes de juliol.

Dissabte, el jugador anoienc, que actualment ocupa el 62è lloc al rànquing internacional, es va imposar al prestigiós PSA Challenger Tour 10 de Bremen en vèncer a la final l’indi Mahesh Mangaonkar (3 a 0). Per a l’igualadí, guanyar un torneig d’aquest nivell i contra un oponent lleugerament millor situat al rànquing de la PSA (Mahesh Mangaonkar ocupa la 57a posició) és fonamental per encarar el seu gran desafiament a mig termini: situar-se i consolidar-se entre els trenta millors jugadors del món. Un repte a l’abast del jugador anoienc, de 25 anys.

Els tres sets de la final del torneig de Bremen van ser molt disputats, especialment els dos primers, però Bernat Jaume va saber gestionar les situacions i accions compromeses i es va imposar en les jugades decisives que van determinar el marcador final (11-9, 11-9 i 11-7).

L’actuació de Bernat Jaume a la Ciutat Lliure Hanseàtica de Bremen va ser quasi impol·luta. L’igualadí va entrar en joc a la segona ronda i el seu primer oponent va ser el suís Robin Gadola (114è del rànquing de la PSA). Bernat Jaume va perdre el primer set d’un partit que acabaria guanyant per 3 a 1 (7-11, 11-4, 11-7 i 11 a 5). Jaume ja no va cedir cap més set en tota la competició. En els quarts de final, el català no va donar opció al gallec Hugo Varela (109è) i el va derrotar amb comoditat per 3 a 0 (11-3, 11-3 i 11-8). Tampoc va optar a vèncer Jaume el txec Martin Svec (95è) a la ronda de semifinals. Altra vegada, el jugador anoienc va signar un 3 a 0 (11-7, 11-6 i 11-8).

Bernat Jaume està plenament consolidat en el quartet dels millors jugadors de l’Estat d’esquaix. No endebades, només quatre espanyols figuren entre els cent millors especialistes del món. A més de l’igualadí, completen aquest quartet el gallec Borja Golán (28è del rànquing), el sabadellenc Iker Pajares (34è) i el barceloní Edmon López (60è).

Els desafiaments esportius que encara Bernat Jaume aquest proper octubre són extremadament exigents: de l’1 al 6 d’aquest mes participarà al US Open 2021 (Filadèlfia) i entre els dies 17 i 23 competirà al Qatar Q-Terminals Classics 2021 de Doha. Ambdues competicions pertanyen a la categoria Platinum del PSA World Tour, és a dir, formen part del selecte grup de competicions que configuren el que podríem anomenar el Grand Slam dels tornejos d’esquaix. Entre mig, l’anoienc prendrà part al Cleveland Skating Club Open 2021 (del 7 a l’11 d’octubre). Aquesta darrera competició pertany al PSA Challenge Tour 30.

Cinc tornejos i un altre triomf

Des de l’esclat de la crisi sanitària i fins el juliol passat, Bernat Jaume només va poder competir en tres torneigs de nivell. El diumenge, 20 de desembre, es va imposar per 3 a 0 (11-4, 11-7 i 11-8) a Iker Pajares a la final del Costa del Sol Open 2020.

La primera gran competició que va afrontar Bernat Jaume arran de la represa va ser la més rellevant del calendari anual, els PSA World Championships de Chicago, que es van disputar a meitats de juliol. L’igualadí va oferir resistència al francès Baptiste Masotti (23è) en primera ronda, però va cedir per 1 a 3 (5-11, 11-9, 6-11 i 10-12). Bernat Jaume es va refer i uns dies després va guanyar un torneig a Nova York tutelat per la US Squash en imposar-se a la final a l’anglès Patrick Rooney (41è) per 3 a 2. La participació de l’anoienc al British Open 2021 de Hull (Anglaterra), al CIB Egyptian Open 2021 d’El Caire i a l’Heroes Graz Open 2021 (Àustria) li va reportar derrotes en el primer partit contra oponents més ben situats al rànquing internacional.