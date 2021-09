Les instal·lacions del Club Tennis Manresa van acollir, diumenge, la final de la Lliga Catalana infantil masculina per equips. Enguany, aquesta competició en la qual han participat setze formacions d’arreu del país s’ha jugat pel sistema d’eliminatòries. El conjunt amfitrió de la gran final, integrat per Adrià Garrido, Jan Marco, Albert Pérez, Pablo Pérez i Cyril Priego, va dirimir el guanyador amb l’altre finalista, el Club Tennis Mataró. La final va ser molt emocionant i disputada i el vencedor no es va decidir fins al cinquè i definitiu partit. L’equip manresà es va imposar per 3 a 2 i va conquerir el títol.