El primer equip sènior de l’Igualada Femení HCP va protagonitzar una reeixida estrena competitiva a la II Lliga Catalana femenina, competició en la qual participen els deu equips catalans que militen a l’OK Lliga femenina, dividits en dos grups de cinc. Les dues millors formacions de cada agrupació es classificaran per jugar la Final a 4.

Les jugadores de Carles Marín van exhibir un excel·lent nivell de joc a la pista del Girona CH que els va permetre imposar-se amb solvència (2 a 4). No endebades, la superioritat exhibida per les igualadines durant el primer període va propiciar el 0 a 4 que hi havia a l’electrònic al descans. Helena de Sivatte, autora de dos gols, Pati Miret i Carol Herrera van concretar en el marcador la supremacia de les visitants. A la represa, el dinamisme del joc va decaure i les jugadores d’Albert Bou van minimitzar la magnitud de la derrota amb gols d’Estel Forns i Marina Monge. En el conjunt anoienc, la jove portera internacional FEM17 Blanca García va substituir a la lesionada Mònica Ferrer. En l’altre partit del grup 1r, el Generali HC Palau de Plegamans va guanyar a la pista del CHP Bigues i Riells (4 a 5).

D’altra banda, el sènior B igualadí va perdre contra el CP Vilanova B (5 a 1) en la primera jornada de Nacional Catalana. La igualtat va caracteritzar el matx i Gina Balcells va establir l’empat a u quan només faltaven 10 minuts per a la conclusió. En el tram final, les amfitriones van imposar la seva experiència.