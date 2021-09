Reeixit debut a la lliga del Futsal Vicentí al seu feu. En partit corresponent a la segona jornada de la Divisió d'Honor Juvenil Nacional, dissabte, els bagencs es van imposar amb contundència a l'AE Llevant Manacor Futsal (4 a 0) i es van refer de la inesperada i excessiva golejada encaixada a la pista del Futsal Mataró sis dies enrere (8 a 1). Els amfitrions van preparar a consciència el partit contra el conjunt mallorquí durant les sessions preparatòries intersetmanals. El tècnic Alejandro de Pedro va conscienciar els seus jugadors de la necessitat de neutralitzar el joc físic característic del seu oponent amb concentració, intensitat i rigor defensiu, a més de mostrar-los les debilitats del sistema de joc de l'AE Llevant Manacor. Amb aquest bagatge, els santvicentins van afrontar el duel molt mentalitzats i van deixar palesa la seva determinació d'esdevenir, una temporada més, un equip molt difícil de batre al Pavelló Esportiu Municipal de Sant Vicenç de Castellet.

Carlos Fajardo va donar avantatge als amfitrions tot just iniciar-se el joc (minut 3). Aquesta circumstància va refermar l'anhel competitiu dels locals, però l'equip dirigit per Antoni Rosselló es va mostrar com un conjunt rocós i perseverant i va obligar els santvicentins a oferir la seva millor versió per optar a la victòria final. Al descans, l'electrònic registrava un mínim avantatge local (1 a 0). Prop de l'equador de la segona part, el segon gol del Futsal Vicentí, materialitzat per Marc Elvira, va refermar la convicció en la victòria final dels jugadors d'Alejandro de Pedro que, en el últims cinc minuts del partit, van transmutar el triomf en golejada. El porter cadet Aarón Chousa va exhibir el seu potencial en absència del lesionat Álex Infante. Els tres punts permeten als santvicentins situar-se en onzè lloc a la classificació.

Fitxa tècnica

Futsal Vicentí. Aarón Chousa, David Ruiz, Izan Baena, Dídac Rodríguez i Guillem Ubach -cinc inicial-, Marc Parra, Marc Elvira, Carlos Fajardo, Karim Lammou i Iker González.

AE Llevant Manacor. Miguel Ángel Ribot, Biel Roca, Antoni Riera, Sergi Obrador i David Nogales -cinc inicial-, Carles Obrador, Sergi Oliver, Bruno Hennige Aguinagalde, Isaac Ruiz, Pablo Gelabert, Albert García i Biel Truyols.

Àrbitres. Daniel Darriba Jiménez i Maribel Sepúlveda Bernal. Van amonestar els locals Aarón Chousa (min 27) i Carlos Fajardo (min 29) i els visitants David Nogales (min 23) i Albert García (min 28).

Gols. 1-0 Carlos Fajardo min 3, 2-0 Marc Elvira min 27, 3-0 Izan Baena min 35 i 4-0 Carlos Fajardo min 37.