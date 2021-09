Aquest cap de setmana Bagà tornarà a ser l’epicentre mundial del Trail. L’Ultra Pirineu, que l’any passat es va suspendre per la covid-19, omplirà de nou les muntanyes del Cadí-Moixeró de corredors i visitants.

Des de l’organització, de fet, apunten que és l’any que la prova ha rebut més peticions i que centenars de corredors s’han quedat fora, malgrat que també hi hagut cancel·lacions a causa de la pandèmia. «Ens ha desbordat», assegura David Prieto, el director de la carrera. Entre totes les curses, hi haurà gairebé uns 4.000 corredors de 50 països diferents, la mateixa xifra que en ocasions anteriors però amb una prova menys. A més, un dels al·licients serà veure en acció a Kilian Jornet, que no participava en la prova des del 2017.

Prieto també va destacar en la roda de premsa de presentació que la Salomon Ultra Pirineu enguany s’ha hagut de reinventar. «Els organitzadors han redoblat l’aposta per la sostenibilitat i la seguretat. La Salomon Ultra Pirineu és una simbiosi perfecte entre una empresa que organitza esdeveniments i el territori, remem tots en la mateixa direcció i aquesta és l’aposta encertada», va explicar Prieto.

La competició ofereix quatre curses de diferents nivells: la prova reina Salomon Ultra Pirineu 100K, la Salomon Marató Pirineu 42K, novetat d’enguany, la Salomon Mitja Pirineu 21K i La Molina Nit Pirineu VK.

Un altre dels aspectes destacats de la competició és el transport de corredors i sobretot acompanyants. Des de Bagà, Saldes i Gósol s’habilitaran autobusos fins als punts més emblemàtics del recorregut per tal que hi hagi el menor nombre de persones possible que es desplaci amb cotxe. D’altra banda, a Bagà, es col·locaran contenidors de diferents fraccions per fomentar la recollida selectiva entre els visitants.

El president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, ha posat l’accent en la projecció que dóna aquesta cursa al Berguedà atesa la seva repercussió mediàtica i ha afirmat que es frega el 90% de les pernoctacions a l’Alt Berguedà. «És un excel·lent recurs per a l’hostaleria i el turisme del Berguedà» així com també «un aparador de primer nivell per promocionar la comarca.» A part de l’Agència, la prova també té el suport de l’Ajuntament de Bagà i el Consell Comarcal del Berguedà.