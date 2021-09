Els altres dos equips de la lliga espanyola que jugaven ahir van tenir dificultats en els seus partits a fora de casa. De fet, el Sevilla encara va poder salvar un punt d’Alemanya. No ho va aconseguir el Vila-real, que va veure com Cristiano Ronaldo es cobrava la venjança de la final de la Lliga Europa de la temporada passada.

A Wolfsburg (1-1), el Sevilla va dominar però va veure com un gol de Steffen a l’inici de la represa li complicava les coses. per sort, un penal amb expulsió de Guilavogui va possibilitar l’empat de Rakitic, de penal. A Old Trafford, mentrestant, el Vila-real es va avançar amb un gol de Paco Alcácer, però pot després va empatar el lateral Alex Telles i, en el cinquè minut del temps afegit, Cristiano Ronaldo va permetre els anglesos vèncer per un ajustat 2-1.

De la resta de partits de la jornada va destacar la derrota del campió d’Europa. El Chelsea, que ja havia perdut contra el Manchester City a la lliga dissabte passat, va caure contra una Juventus que es recupera d’un mal inici de temporada. Federico Chiesa, desitjat pels blues l’agost passat, va decidir l’1-0 final.