L'entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha explicat que "el club" no li ha dit "res" sobre el seu futur, en la roda de premsa prèvia al partit que enfrontarà aquest dissabte el conjunt blaugrana amb l'Atlètic de Madrid, al Wanda Metropolitano.

"M'he assabentat que aquest matí el president ha estat aquí (a la Ciutat Esportiva Joan Gamper), però no l'he vist. Una vegada més, a mi no m'han dit res. Però tinc orelles i tinc ulls i ja sé que es filtren moltes coses i alguna cosa ha de ser veritat", ha afegit sobre el fet que es parli sobre els seus possibles substituts a la banqueta.

A més, no ha volgut respondre a la pregunta de si la seva relació amb Joan Laporta és inexistent i preguntat per com es troba davant aquesta situació en la qual pràcticament es dóna per feta la seva destitució durant l'aturada de seleccions ha respost que "sincerament podria estar millor".

"Estic fart de defensar-me a mi mateix. La gent que sap, pot analitzar perfectament la situació de l'equip i del club, he assumit canvis per part del club. M'agradaria algun dia parlar bé del que jo penso", ha dit Koeman, que no es podrà asseure a la banqueta contra l'Atlètic a causa d'una sanció.

Malgrat la tensió que està vivint aquestes últimes setmanes, el tècnic ha començat la roda de premsa somrient i recordant una frase que en el seu moment va dir Louis Van Gaal com a entrenador del Barça, la qual començava amb un "amics de la premsa".

Respecte al partit d'aquest dissabte, Koeman ha dit que "són dos estils de joc diferents, ells han estat campions l'any passat perquè s'ho han merescut pel seu joc, és un equip molt competitiu que et fa molt difícil crear-li ocasions" i que el Barça haurà "d'intentar estar bé per crear oportunitats de gol".