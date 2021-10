El Sala 5 Martorell i el Covisa Manresa s’enfronten aquest vespre (20.15 hores) en un partit que es podrà seguir en directe a través del lloc web de la federació catalana. Tots dos equips arriben imbatuts al partit, amb dues victòries per als locals, que van derrotar per 3-0 el Natació Sabadell i 5-6 el Cerdanyola, i un empat (3-3 a Picassent) i una victòria (5-2 a casa davant del Bellsport) per als bagencs. També és cert que aquest mateix equip de l’Hospitalet va deixar fora de la Copa el Sala 5 entre setmana.

Els martorellencs mantenen els dubtes dels quatre jugadors que no van poder disputar aquest partit, Josep Coca, Fouad El Amrani, Joan Rusines i Pablo Robert Rincón. Per la seva banda, el Manresa recupera Asis, que ha estat donant suport a la seva selecció en el mundial que es disputa a Lituània, i té el dubte clar de Kalet, que no s’ha pogut entrenar durant tota la setmana.

L’entrenador dels martorellencs, Víctor González, ha declarat que «serà un partit difícil davant d’un històric del futbol sala. Volem seguir sumant de tres en tres». Per la seva banda, el preparador manresà, Pau Machado, ha reconegut que «tindrem davant el millor atac de la lliga. La temporada passada ja van fer valer el seu potencial i enguany s’han reforçat encara més. És apassionant enfrontar-se a un equip de tan nivell i tenim il·lusió per competir».