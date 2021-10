La Segona Catalana va ser la categoria amateur del futbol territorial català que més va patir els efectes de l’esclat de la crisi sanitària i de les posteriors onades de la pandèmia, però, entre avui i demà, els set equips de les nostres comarques que figuren al grup 4t (UE Avià, CE Berga, UE Calaf, CF Atlètic Gironella, FC Joanenc, FC Pirinaica i CE Sallent) tornaran a competir de veres. Això sí, divuit mesos després.

Un enorme potencial futbolístic

Per a Eladi Gallego, entrenador del FC Pirinaica, el grup 4t de Segona Catalana «és un dels més potents de la categoria i tres equips vallesans haurien de presentar la seva candidatura a l’ascens: el CF Ripollet, que ha configurat una plantilla espectacular; la UE Castellar, per la solidesa del seu bloc, i el CE Sabadell B, en el qual militen vuit jugadors que estan en dinàmica del primer equip arlequinat». El CE Berga, el FC Joanenc i el CF Atlètic Gironella són les alternatives de la Catalunya Central al tercet vallesà.

El tècnic del CE Berga, Pep Torres, assevera que «volem lluitar per pujar a Primera Catalana. Per això hem fitxat futbolistes joves i de qualitat que destaquen pel seu anhel competitiu». El manresà Marc Viladrich, que torna a la banqueta del FC Joanenc, assenyala que «volem que l’equip es classifiqui el més amunt possible. Serem un conjunt molt incòmode per a tots els oponents en una lliga en la qual els partits es guanyaran o perdran per detalls. Els equips que es consolidin en els primers llocs passades unes jornades, després hauran d’oferir la seva millor versió en tots els partits per vèncer». «Ningú s’imposarà a ningú amb facilitat», conclou. Per la seva part, Xavi Díaz, tècnic del CF Atlètic Gironella, emfasitza que «la nostra pretemporada ha estat molt bona quant a joc. L’equip transmet immillorables sensacions tot i la humilitat del club en l’apartat econòmic. A priori, no ens tanquem a cap possibilitat. Els jugadors han demostrat capacitat per competir contra qualsevol oponent».

La UE Calaf i el CE Sallent són dues formacions consolidades a Segona Catalana, però han perdut jugadors fonamentals aquest any i mig. Andreu Peralta guia els blaugrana i exposa que «treballen amb futbolistes joves en un projecte a mitjà termini. Els nostre objectius és ser competitius alhora que els jugadors s’adapten a l’exigència de la categoria i es crea una estructura d’equip sòlida». El santjoanenc Gabi Barrera agafa les regnes d’un conjunt de Segona Catalana per primer cop. Els objectius del calafins són similars als dels sallentins. «El desafiament de la UE Calaf és segellar la permanència a la vegada que comencem a preparar el relleu generacional dels jugadors que van assolir l’ascens i han consolidat l’equip a la categoria».

Tot i que oficialment el curs passat el FC Pirinaica i la UE Avià ja eren equips de Segona Catalana, després d’assolir l’ascens la temporada anterior, aquest exercici hauran de certificar la continuïtat a la categoria amb arguments esportius. Eladi Gallego, tècnic dels manresans, ha incorporatfutbolistes de qualitat per suplir les baixes del porter Dani del Río i dels davanters Choaib El-Kouch i Cristian Anitua. «Hem configurat una plantilla molt compensada que ens hauria de garantir la permanència», a, segon entrenador de la UE Avià, «la continuïtat a Segona Catalana és el nostre objectiu. Per això, volem ser un equip molt sòlid en defensa i que optimitzi les aptituds dels nostres jugadors per sorprendre els oponents al contracop».