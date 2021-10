Després d’un any i mig, el CF Solsona recuperarà avui la sensació de disputar un partit de competició oficial al seu camp. Amb les obres acabades, després de l’ensorrament d’un mur que va provocar que la temporada passada l’equip hagués d’actuar com a local a Cardona, els aficionats solsonins podran gaudir per primer cop d’un duel de Primera Catalana. Serà a les quatre de la tarda, davant de la Rapitenca.