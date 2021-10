Un minut de bogeria, quan només en faltaven sis per al final, va permetre l’Igualada Rigat sumar els primers punts de la temporada a la lligai capgirar un resultat que s’havia posat molt d’esquena en dues ocasions. El gran protagonista va ser un Marc Palau que ja havia marcat en la primera part i en què en 23 segons va anotar dos gols que van empatar a tres un partit que els arlequinats perdien per 1-3. Un minut més tard, Bernat Yeste va anotar el gol que desfermava l’èxtasi a les Comes.