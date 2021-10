Pedro Martínez va ser clar amb el missatge que volia transmetre ahir al seu equip i, de passada, a l’afició. «És molt important fer-nos forts a casa. Som un equip modest, i els equips modestos on s’han de fer forts és a casa. L’altre dia ja vam perdre una oportunitat de ser-ho, contra el València. En tenim una altra contra un rival davant dels quals, d’entrada, és difícil competir perquè té un altre nivell, però juguem a casa, i hem d’intentar que es noti».

L’arenga arriba en un dia especial. El Nou Congost encara no estarà ple, per la normativa del Procicat, però tenir 3.000 aficionats donant suport ja és un nombre important i el tècnic barceloní no vol que marxin cap a casa amb les mateixes sensacions que fa dues setmanes, quan el final del partit davant dels valencians va ser decebedor.

D’aquesta manera, el Baxi afronta un duel semblant al de llavors, però amb l’empenta anímica que va suposar la victòria de 42 punts al camp del Betis i la setmana sense jugar per pair-ho bé. Tal com succeïa davant del conjunt de Joan Peñarroya, l’adversari, sobre el paper, és superior però arriba amb baixes, en fase d’acoblament i després d’una derrota. En el cas dels vitorians, a més, són dues de seguides i deixant mala imatge, contra el Joventut a la lliga i, sobretot, divendres a l’Eurolliga, amb la desfeta per 25 punts (75-50) davant de l’Olympiacos al Pireu.

L’equip basc, a més, afronta el duel amb baixes. Wade Baldwin, el base referent de la temporada, ja no va jugar a Grècia per la seva propera paternitat i l’equip arrossega les absències per lesió d’Alec Peters i Sander Raieste. Entre setmana, això sí, s’ha reforçat amb la contractació temporal d’un ex del Manresa, l’escorta Àlex Barrera, i en la competició europea va recuperar Rokas Giedraitis.

Igualar el nivell del rival

Sobre el partit, Pedro Martínez preveu un rival «molt físic. En totes les posicions, en teoria, ens guanyen en aquest aspecte. Cal esperar que ells ens vulguin dominar des del físic i nosaltres hem de donar una bona resposta. Si no en preparem no ens deixaran jugar, rebotaran i són ràpids al contraatac».

Com es fa, per tant, per afrontar aquest tipus de dèficit? «Primer de tot cal ser conscients d’això i estar preparats per a aquest escenari. Si això et sorprèn, encara serà més evident la seva superioritat. Cal posar-se al seu nivell amb el màxim que puguis. Si volem tenir opcions és perquè ens hem posat al seu nivell físic. Si no, serà complicat competir».

L’inici de cinc partits seguits

El duel contra el Baskonia també enceta una tongada de cinc compromisos, tres d’ACB (el d’avui, a la pista del Joventut i a casa amb l’Unicaja) i dos, de manera alterna, de Lliga de Campions (dimecres contra l’Stal Ostrów i el dimarts següent a Jerusalem). Per al tècnic, «entrenar-te va bé si aprofites el temps, però jugar competicions et posa en el teu lloc. Et fa veure què has de fer millor i conèixer millor els jugadors en el moment competitiu. Hi ha jugadors que juguen millor que quan s’entrenen o al revés. Aquesta mentalitat només la pots veure jugant. Si només fas entrenaments, et falta informació. El moment per saber on som i com anem és aquest octubre i novembre, abans de la finestra FIBA. Allà tindrem informació sobre cap on haurem d’anar». Avui, un capítol més d’aquesta evolució.