La formació juvenil del Sala 5 Martorell va emular el primer equip de l’entitat i també es va imposar al Covisa Manresa en el derbi (3 a 0).

Els amfitrions ens van avançar de seguida a l’electrònic en culminar Matías Leguizamón una ràpida transició. Els martorellencs van mantenir la iniciativa ofensiva durant la resta del primer període, tot i que els bagencs van oferir una millor rèplica que a la pretemporada. La remarcable defensa posicional dels locals no va permetre als jugadors de Sergi Saldaña generar accions de perill i Ibai Espinosa va ampliar l’avantatge martorellenc en aprofitar una assistència d’Enrique Arnáiz. L’equip entrenat per Pau Mestres, que va rematar 40 vegades a porteria, va evidenciar que ha de millorar a l’hora de definir i no va tancar el partit fins que Matías Leguizamón va rendibilitzar un fulgurant contracop (min 36).