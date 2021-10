El pivot català Pau Gasol ha anunciat aquest dimarts la seva retirada del bàsquet professional i tanca una memorable carrera que l'ha mantingut més de dues dècades en l'elit i l'ha portat a sumar nombrosos èxits amb la selecció espanyola, el FC Barcelona i diverses franquícies de l'NBA com Los Angeles Lakers.

"Avui soc aquí per comunicar-vos el que heu pogut anticipar, que em retiraré del bàsquet professional. És una decisió difícil després de tantíssims anys, però meditada", ha anunciat Pau Gasol, durant la compareixença d'aquest dimarts al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Respecte al seu futur, Gasol deia que "l'important és gaudir del dia a dia amb la gent que estimem. És el que faré en endavant".

"Lo verdaderamente importante es el día a día.

Disfrutar el momento.

Y disfrutarlo con la gente que queremos.

Eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante"



Que lo disfrutes, Pau.

TE LO MERECES

❤️ @paugasol pic.twitter.com/ptbtEc1c1F — Liga Endesa (@ACBCOM) 5 de octubre de 2021

Durant el seu discurs, l'esportista va emocionar-se en recordar el seu company Kobe Bryant, tot afegint "m'agradaria moltíssim que avui estigués aquí. Em va ensenyar el que significava ser un guanyador".

Les xarxes s'omplen de reaccions

Entre els primers a pronunciar-se es troba l'exjugador de bàsquet José Manuel Calderon. L'esportista assegura al seu perfil de Twitter que Gasol "és una llegenda, un amic i algú que serà un referent de l'esport espanyol i un exemple per a tothom com a persona". També s'ha pronunciat el jugador del València Basket, Víctor Claver, que es mostra "eternament agraït" a Gasol. "Gràcies per ser un exemple. Gràcies per la teva qualitat tant humana com professional. Gràcies per haver-nos portat a l'èxit", diu al seu perfil de Twitter.