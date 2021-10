Vint mesos i un dia després d’aquell decisiu últim partit de la fase de grups de la Champions Basketball League contra el Dinamo de Sàsser, al Nou Congost, el Baxi Manresa reprèn l’aventura continental contra l’Stal Strów Wielkopolski, el campió de l’Energa Basket Liga, la màxima categoria del bàsquet polonès.

Aquella tornada a les competicions europees d’ara fa dues temporades va tenir un inici il·lusionant, una desesperant fase de decadència i un final amarg, quan la pilota va fer la clàssica corbata a l’anella després de la penetració de Luke Nelson i es van esvair les possibilitats de classificar-se per a la següent fase. Va ser el dimecres, 05 de febrer de 2020. Aleshores, encara no sospitaven que, un mes després, l’esclat de la crisi sanitària regiraria la vida quotidiana de tota la humanitat.

El format de la Champions Basketball League també s’ha modificat durant aquest període de temps i ara els grups de la primera fase els integren només quatre equips. El primer de cadascuna de les vuit agrupacions accedeix als vuitens de final. El segon i el tercer han de disputar l’anomenat play-in contra un equip que hagi ocupat la posició inversa en un altre grup, és a dir, un play-off al millor de tres partits, amb el decisiu tercer matx sempre a la pista del segon classificat. El quart queda eliminat de la competició.

El sorteig va propiciar que el Baxi Manresa integrés el grup B conjuntament amb el poderós Hapoel Jerusalem; el Pinar Karsiyaka turc, l’actual subcampió de la Champions Basketball League, i el millor equip de la passada lliga polonesa. L’atractiu basquetbolístic i la dificultat competitiva dels oponents és evident i, en aquest context, l’Arged BM Stal Strów Wielkopolski sembla l’equip més assequible de la fase de grups.

El campió polonès ha hagut de configurar un nou projecte esportiu per encarar la temporada 2021-22. Només el tècnic Igor Milicic i tres jugadors (el base James Florence, l’escorta Lukasz Wojciechowski i l’ala-pivot Jaroslaw Mokros) continuen a l’equip. Dels jugadors que van atorgar el títol de lliga a l’equip representatiu d’aquesta ciutat del centre de Polònia amb un número d’habitants semblant al de Manresa, només n’hi ha tres de coneguts pel gran públic: el base DJ Cooper, que ara milita al Dnipro; l’escorta Vangelis Mantzaris (Hapoel Eliat), i l’ala-pivot croata Josip Sobin, ex jugador del CB Fuenlabrada. Els polonesos han fitxat a deu jugadors aquest estiu, set dels quals configuren la columna vertebral de l’equip. El veterà base nord-americà James Florence, de 33 anys, és un dels directors de joc de l’Stal Strów Wielkopolski per segon exercici consecutiu. Aquesta és la seva dotzena temporada al bàsquet europeu. El seu complement, Kobi Simmons, acaba d’aterrar a Europa i es va comprometre amb l’equip polonès el dissabte, 25 de setembre. Els estatunidencs Trey Drechsel i James Palmer Jr. i el suec Denzel Andersson són el perill exterior del conjunt d’Igor Milicic, mentre que l’ala-pivot nord-americà Michael Young, amb experiència a les lligues francesa, israeliana i japonesa, i el pivot internacional polonès Damian Kulig, de 34 anys, són els baluards del joc interior de l’ l’Stal Strów Wielkopolski.

L’escorta del Baxi Manresa Joe Thomasson va detallar que «he jugat a Polònia durant tres temporades i la lliga és realment competitiva». En conseqüència, l’actual campió «serà un bon equip. Té un bon entrenador i jugadors amb talent». Thomasson va assenyalar que jugar la Champions Basketball League «serà una experiència emocionant» i va descriure l’ambient del Nou Congost com «un dels millors que he conegut. Els aficionats ens donen molta energia i ens fan recuperar l’impuls en els mals moments». Joe Thomasson va concloure: «Tenim ganes d’afrontar aquest repte. Estem preparats».

Per la seva part, l’ala i capità de l conjunt manresà, Guillem Jou, va detallar que «haurem de vigilar molt els seus jugadors en l’u contra u, una faceta del joc en la qual els polonesos tenen basquetbolistes molt explosius». El jugador de Llagostera va qualificar l’Stal Strów Wielkopolski com «el nostre oponent directe» i va considerar important «començar a casa i, amb l’ajut de la nostra gent, aconseguir la primera victòria».