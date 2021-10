Els judokes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès, representant als seus respectius clubs. van obtenir un molt bon resultat en els Campionats de Catalunya sènior que es van disputar a les Llars Mundet de Barcelona, i més tenint en compte que la majoria del 20 representants d’Esport-7 i Judo Moià son cadets i júniors.

Un total de 3 medalles d’or, 2 de plata i 7 bronzes van ser el resultat d’aquest equip. Concretament els medallistes van ser:

- -48 kg. Noelia Jardo (Esport-7) 1ª classificada

- -60 Kg Saul Flores (Judo Moià ) 1r Classificat

- -66 Kg Pau Santacreu (Esport-7) 1r Classificat

- -52 Kg. Raquel Roldan (Judo Moià ) 2ª Classificada

- -90Kg. Lucas de Nardo (Esport-7) 2n Classificat

- -48 Kg. Olga Juárez (Esport-7) 3ª Classificada

- -57Kg. Ingrid Dominguez (Judo Moià ) 3ª Classificada

- -63 Kg. Cristina Juarez 3ª Classificada

- -60 Kg. Ahmed Mssahal (Judo Moià) 3r Classificat

- -66 Kg. Levi França (Esport-7) 3r Classificat

- -73 Kg. Pol Lopez (Esport-7) 3r Classificat

- +100 Kg. Pau Muñoz (Esport-7) 3r. Classificat

Et pot interessar: Esports Mostra del Centre de Tecnificació de Judo del Bages

També hi van participar per part d’Esport-7 Sergio Lopez, Guifré Torras, Iker Colchero i Albert Graner i del Judo Moià Martin Stoikov, que es va haver de retirar per lesió.

Després d’aquest campionat, la federació Catalana de Judo confeccionarà l’equip que participarà en la Fase Sector de l’estatal Sènior.