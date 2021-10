El Centre d’Esports Manresa i el Covisa Manresa FS van rubricar anit un acord històric i inusual en el món de l’esport. Segons detalla el conveni subscrit, els socis i abonats d’ambdues entitats, podran accedir a tots els partits de lliga de l’altre club, abonant només 10 euros addicionals. Per tant, els socis del Centre d’Esports Manresa podran veure totes les confrontacions del primer equip del Covisa Manresa, al Pujolet, per aquesta ínfima quantitat. Així mateix, tots els socis i abonats del degà del futbol sala manresà podran gaudir de l’equip dirigit per Ferran Costa pel mateix import addicional.

Per fer efectiva aquesta possibilitat, els interessats hauran de fer l’abonament dels 10 euros a les oficines de la seva entitat d’origen i, després, presentar el seu carnet de soci a l’accés a l’estadi del Congost o al pavelló del Pujolet els dies de partit.

L’acte de presentació de la iniciativa es va desenvolupar al Pujolet per escenificar el retorn simbòlic del CE Manresa «a la seva casa» i va comptar amb la presència de representants de les dues plantilles. Pere Joan Pusó, president del Covisa Manresa va assenyalar que «parlem de dues aficions diferents, no són les mateixes cares. Ara, però, tindran l’oportunitat de conèixer l’altre esport». Per la seva part, Ruth Guerrero, màxima mandatària del CE Manresa, va emfasitzar que «aquest acord suposa la unió de dos clubs històrics de la ciutat que treballen per disciplines que poden semblar llunyanes però que en els fons són properes».