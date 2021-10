«Si el Barça fos SAD seria causa de dissolució. A l’abril no podia continuar operant perquè no hi havia caixa». Així de contundent s’ha mostrat Ferran Reverter, el CEO del Barça, en l’exposició de la ‘due diligence’ financera sobre la gestió econòmica del club. «És un exercici de transparència poques vegades vist en un club», els ha dit l’executiu, acompanyat pel president Joan Laporta i alguns membres de la junta directiva, tots presents a l’Auditori 1899 del Camp Nou. «La documentació que necessites per certificar alguns assumptes ha sigut molt difícil de trobar», ha argumentat Reverter per explicar la tardança a presentar la ‘due diligence’.

«Hem analitzat el tancament de la 18-19, de la 19-20 i els nou mesos fins al 2021. Hem mirat els contractes més importants. I posant especial èmfasi en com estava la situació al març», ha comentat Reverter, precisant que «la ‘due diligence’ fa la foto fins al 17 de març».

Ferran Reverter explica que la Due Diligence revela unos compromisos futuros de 1.350 millones de euros en marzo de 2021 pic.twitter.com/TFoYDyKrIM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 6 de octubre de 2021

«Hem trobat en aquesta ‘due diligence’ algunes coses que ens han obligat a fer un ‘forensic’ a l’Espai Barça, compres, contractes i comissions de jugadors», ha revelat, indicant que aquest procés «no s’ha acabat encara, sinó en les pròximes setmanes, per això després es prendran decisions».

«Si el club fos una SAD seria causa de dissolució», ha admès el CEO, recordant que el club estava en fallida perquè «hi havia dificultats per pagar les nòmines. No podíem pagar el mes següent als nostres treballadors. A més d’un deute de 1.350 milions d’euros. Hi havia incompliment amb els bancs, amb la Lliga, la UEFA i els estatuts. Hem tingut molts problemes per inscriure els nostres jugadors», ha dit Reverter.

«Hem trobat un Camp Nou precari. Hi havia més de 900 patologies a l’estadi, 124 de les quals, urgents. Urgents vol dir crítiques. S’ha parlat poc de la ciutat esportiva, dels camps d’entrenament, hem hagut de canviar el camp 4, 5, 6 i ara el 7 i el 9. I el projecte Espai Barça totalment infravalorat. No estava tancat», ha indicat Reverter, denunciant la gravetat dels problemes. «Haurem de canviar la tercera graderia. Estava molt mal dimensionat en temps i en import. Es pensava acabar el 2021. Parlaven de 600 milions i tots sabem que estan a punt de fer-se 35 estadis o s’han fet. I el preu mitjà és de 900 milions».

Reverter ha dit que s’han trobat «un club aturat». I tan greu és que a «l’abril no podia continuar operant, perquè no hi havia caixa» com conseqüència de la mala gestió de Bartomeu, a qui no ha citat en el primer quart d’una didàctica exposició del nou CEO del club.

«El Barça assumeix en quatre jugadors una massa salarial de 1.000 milions d’euros. I per cada temporada estem parlant de 300 milions, més que el pressupost de la Juventus», ha indicat, recordant que el club va fitxar tres dels cinc jugadors més cars de la història: Dembélé, Coutinho i Griezmann. Tot i que l’executiu no ha esmentat cap d’aquests jugadors.