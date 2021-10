Jaume Casajuana, Marc Selgas, Sergi Castellà, Francesc Ribalta, Moisés Tapia, Romà Biols, Jordi Cano, Christian Fernández, Iván Torres, Iván López, Òscar Carrasco, Nacho del Moral, Roger Pont, Félix, Gerard Bordas, Jesús Mir i Edu Beltrán. Aquests jugadors van ser els principals artífexs de l’històric ascens a Tercera Divisió assolit pel Centre d’Esports Manresa el diumenge, 20 de maig de 2001, ara fa vint anys i escaig. Aleshores, feia set exercicis que l’equip blanc-i-vermell no militava a la seva categoria. La decidida aposta del tècnic Josep Lluís Ruiz per una jove generació de futbolistes del Bages, el Berguedà i el Solsonès i el futbol ofensiu, atractiu i agosarat que va caracteritzar aquell equip van possibilitar el títol de lliga i l’anhelat retorn a Tercera Divisió en vèncer el CF Badalona a l’estadi del Congost (3 a 1), davant un miler d’espectadors.

Diumenge, l’actual junta directiva de l’entitat reunirà a bona part dels jugadors d’aquell equip, als membres del cos tècnic i al president d’aleshores, Manel Sánchez, per compartir un esmorzar de forquilla a l’àrea de restauració de l’estadi. Després, durant el descans del partit entre el CE Manresa i el FC Vilafranca (12 h), els forjadors d’aquella consecució seran homenatjats des del bell mig del terreny de joc i rebran una placa commemorativa.