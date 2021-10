El CTT Valls de Torroella va situar-se entre els vuit primers classificats en el Campionat de Catalunya per comarques fins a Segona Nacional que es va disputar a Bàscara, a l'Alt Empordà. Els seus jugadors, Joan Cussó, Manel Vazquez , Domènec Torrades i Guillem Pich, van superar un grup format pel CTT Ripollet i el CTT Olot, tots dos de Segona Nacional, i el CTT Sentmenat, de Preferent. El CTT Valls de Torroella es va imposar als primers i als garrotxins per 3-1 i al Sentmenat per 3-0.

Un cop a quarts de final. es van diputar per entrar a les semifinals, però el CTT Calella, amb un combinat molt jove, va deixar fora de combat els bagencs per 0-3. Aquesta és la primera vegada que un equip de Tercera A provincial es col·loca entre els vuit millors equips del Campionat de Catalunya per Comarques.