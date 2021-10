Tenia l’esperança a última hora que Messi digués que jugaria gratis amb el Barça. Alguns culers ho van pensar». Fins i tot Joan Laporta, el president del Barça, ha admès que era ser «un punt il·lús», perquè aquesta situació no es donaria. Ni tampoc ell la podia exigir a l’astre argentí, poc abans de volar cap a París per iniciar un nou projecte, lluny de casa seva, el Camp Nou. Assumeix, en tot moment, que «no es podia enfadar» amb Messi. «L’estimo molt», assegura.

El Barça, ja sense Messi, està treballant en les renovacions de Pedri, Ansu Fati i Gavi, els tres joves que han de liderar la reconstrucció esportiva del club. Fa setmanes que negocien amb els agents dels joves talents, segons ha explicat el president, per garantir el futur de la institució. «La renovació de Pedri la tenim molt avançada, tant de bo es pugui anunciar la setmana que ve», va declarar el dirigent a Jordi Basté durant una entrevista a RAC-1.

«Em coneixia, m’avenia amb ell, ho vaig fer tot per la seva família, però, comparat amb el que li oferien a París... Ell sabia que quan haguéssim recuperat l’economia l’hauríem correspost»

«Aprecio massa Messi per enfadar-me amb ell, però arriba un moment en què hi ha certa decepció per les dues parts. Ell volia quedar-se, però també tenia molta pressió per l’oferta del PSG, una oferta molt potent», ha reconegut el dirigent blaugrana. «Tot indica que ja tenia aquesta oferta», ha dit després Laporta, reconeixent que el club francès «estava pressionant» l’excapità blaugrana perquè prengués una decisió al més aviat possible.

«No calia que ens digués que tenia una oferta molt potent. Tots volíem que es quedés, però en córrer aquest risc enorme no es va fer. Equivocar-me? No. No hi havia marge. Al revés, penso que estic fent el millor per al Barça, ningú pot posar en risc la institució», ha dit Laporta.