«Els moments de més reivindicació són aquells en què la dona ha jugat més a futbol». És una frase per pensar-hi i la va pronunciar ahir Cloti Morales, una de les pioneres que fa cinquanta anys van començar a practicar un esport llavors reservat per als homes a la comarca del Bages. Mig segle després, al camí cap a la igualtat li falten molts quilòmetres per recórrer, enmig de paratges tortuosos i d’obstacles malintencionats, però només s’aconseguirà, en tots els àmbits, si es planifica el present pensant en què va succeir en un passat no tan llunyà.

Ahir, Sant Fruitós va acollir la intersecció d’una campanya i una commemoració. La primera, «Més esport i menys límits», ha estat impulsada pel Consell Comarcal del Bages des del març passat i el seu objectiu ha estat difondre missatges d’igualtat tant entre els joves esportistes com entre qui els ha de formar. El seu final coincideix amb el record dels cinquanta anys de futbol femení a la comarca, una fita ajornada per la pandèmia que s’ha de reprendre el proper mes de març per recordar aquelles que van obrir via i per projectar-se cap a quin és futur del moviment.

La campanya del Consell ha servit, segons la consellera de Dona i Polítiques d’Igualtat, Àdria Mazcuñán, per «sensibilitzar sobre la discriminació en l’esport. Aquest cap de setmana, per exemple, Kilian Jornet ha guanyat una cursa important però també hi havia una dona guanyadora i no se’n va parlar. En la campanya s’ha parlat de passar dels estereotips i fer l’esport que més t’agrada, de cridar per animar, i no per insultar, visibilitzar els equips dels pobles i mostrar realitats com dones que són àrbitres o directives». El balanç de la campanya «és bo perquè hi ha hagut molta demanda a tot arreu, a escoles i també amb la formació de mestres d’educació física i de tècnics».

El Consell també col·labora amb la commemoració dels cinquanta anys del futbol femení, en què hi ha implicada la regidoria de Dona i Igualtat de l’Ajuntament de Manresa. Un dels motors de la iniciativa és una d’aquelles futbolistes de l’any 1971, Cloti Morales, que ahir explicava que «érem unes dones que vam plantejar un desafiament i vam jugar a futbol. Quina gosadia!». Recorda que aleshores «el nostre únic destí era quedar-nos a casa i cuidant de la família. El fet de començar a jugar a futbol va ser un acte més dins de la reivindicació feminista» de l’època.

Morales va explicar que el 2019 ja tenien previst un programa d’actes «molt participatiu», però que la pandèmia ho va aturar. Ara el reprendran en les mesures de les seves possibilitats, sobretot, amb una exposició «que es farà entre el 4 i el 20 de març a l’Espai Set del Casino de Manresa. Formaria part de l’eix Esport i Dona» i coincidirà amb els actes del Dia de la Dona, el 8 de març.

Paral·lelament, ella mateixa està escrivint un llibre que veurà la llum posteriorment a l’exposició perquè «d’allà en sorgirà material per afegir-lo». En la seva investigació, de moment, ha corroborat que «les dones aconseguim avançar molt a poc a poc, però quan hi ha canvis polítics, som les primeres que perdem els drets».

La regidora manresana, Cristina Cruz, va apuntar que «no podíem fer res més sinó donar suport a la iniciativa. Eren dones valentes que van començar a fer veure les desigualtats que hi ha. Hem millorat, però encara queda molt camí per córrer».

Una celebració encara oberta a la participació

Els organitzadors busquen el suport federatiu i també de clubs de la comarca

Una de les impulsores de la celebració dels 50 anys de l’inici del futbol femení a la comarca del Bages, Cloti Morales, explica que a l’hora d’investigar per escriure el llibre commemoratiu no té tantes dificultats per trobar informació sobre el passat, com sobre l’estat actual. Per això, a part del suport que rep del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Manresa, també desitjaria el de la Federació Catalana de Futbol i el dels clubs, com ara el Centre d’Esports Manresa, amb qui diu que es va posar en contacte abans que la pandèmia ho aturés tot. La col·laboració es podria traduir no només en informació, sinó també en possibilitats com la d’organitzar algun torneig recordant un moment històric com aquell.

Perquè en el cartell elaborat per als 50 anys s’hi veu l’equip de Batxillerat de l’institut Lluís de Peguera, algunes de les integrants de les quals lluïen xiruques ja que no disposaven del material adequat, que van disputar un partit el gener del 1971. Morales, però, recorda que «abans, durant la fira de Sant Andreu del 1970, el primer partit el van jugar les noies de magisteri de l’Escola Valldaura per recollir diners pel viatge de final de curs.

Sense continuïtat

Tot aquell moviment s’unia el que existia en pobles de l’entorn, com Sant Fruitós, Sant Joan, Callús, la Colònia Guixaró, Sant Vicenç de Castellet o Moià, alguns dels quals van deixar els camps perquè les jugadores manresanes poguessin disputar els seus partits. «Deien que els fèiem malbé el Pujolet» i, per això, no podien actuar a la final. Fins i tot es va formar un combinat anomenat SOFFMIC (Selecció Organitzada de Futbol Femení de Manresa i Comarca) que va participar en el Campionat de Catalunya, la Copa Pernod 1971-72. Van finalitzar setenes de catorze equips. La iniciativa no va tenir continuïtat. Ara, l’organització dels cinquanta anys també s’obre a tothom qui vulgui aportar material o coneixement, d’aquella època o de qualsevol de les posteriors.