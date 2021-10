El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès va aconseguir tres títols, dues medalles de plata i set de bronze en els Campionats de Catalunya absoluts que es van disputar a les Llars Mundet de Barcelona.

Els títols van correspondre a Noèlia Jardo i Pau Santacreu, de l’Esport-7, en menys de 48 i de 66 quilos, i Saúl Flores, del Judo Moià, en menys de 60.

Pel que fa a les plates, van correspondre a Raquel Roldán, del Judo Moià, en menys de 52 quilos i Lucas de Nardo, de l’Esport-7, en menys de 90. Els bronzes van ser per a quatre judokes de l’Esport-7 (Olga Juárez en -48 kg, Levi França en -66, Pol López en -73 i Pau Muñoz en més de 100), dos del Judo Moià (Íngrid Domínguez, en menys de 57 kg i Ahmed Mssahal, en menys de 60) i Cristina Juárez, en menys de 63. També hi van participar Sergio López, Guifré Torras, Iker Colchero i Albert Graner de l’Esport-7 i Martin Stoikov del Judo Moià, retirat per lesió.