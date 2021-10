Després de cedir a la pista del Sala 5 Martorell, el Covisa Manresa rep avui al Pujolet (18.30 hores) l’històric CN Sabadell, onzè a la classificació amb tres punts. L’objectiu dels jugadors de Pau Machado és convertir la seva pista en un bastió inabastable per als oponents tot i tenir el dubte de Josan. L’ala no va poder finalitzar l’entrenament de dimarts. Per la seva part, el Sala 5 Martorell de Víctor González intentarà aconseguir la quarta victòria consecutiva a la pista de l’alacantí CD Contestano Ye Faky FS, a partir de les 18 hores.