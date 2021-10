En plena voràgine de partits d’ACB i europeus, ja que dimecres l’equip torna a jugar Champions, aquest cop a Israel, el Baxi Manresa afronta avui un derbi a domicili sempre complicat. Tot i que el Joventut tindrà baixes importants per afrontar el duel d’avui al Palau Olímpic, un enfrontament d’aquests sempre aporta un plus de motivació per a les dues bandes i servirà per saber si els bagencs, que encadenen tres victòries seguides entre les dues competicions, són capaços de competir a fora contra un rival poderós.

El Baxi, després del dificultós triomf contra l’Stal Ostrów, no té baixes per al partit d’avui, tot i que ahir, en la prèvia, el seu entrenador sí que va destacar que hi ha algun jugador amb seqüeles de la vacuna contra la covid i que alguns tenen els cops típics de la molta activitat que estan tenint aquestes setmanes.

De tota manera, Pedro Martínez és clar en afirmar que «aquestes situacions físiques i el desgast passen perquè ens entrenem i juguem molt. No pot ser que disputem una competició europea, ens faci il·lusió i llavors ens queixem. L’inconvenient no és jugar l’altre dia, sinó els viatges, que no et deixen entrenar-te i et cansen, però al costat dels avantatges que té l’experiència i la possibilitat de millorar i competir pesa poc».

Territori molt complicat

El Joventut afrontarà el partit amb les baixes per lesió dels bases Zagars i Bassas i de l’ala-pivot Derek Willis, jugador que va estar a punt de fitxar pel Manresa la temporada passada. Sobre l’absència del segon, Martínez va destacar que «Bassas és un crac, és molt bo, però Vives ha agafat responsabilitat i té el 54% en triples, a part de la feina de direcció. Quan disposen d’un equip tan llarg, les baixes es noten menys». Va continuar dient que «tenen jugadors determinants com Brodziansky i Tomic a dins. Joel Parra és jove, però té impacte, a part de Pau Ribas, Brandon Paul i joves com Busquets, que són desconeguts però Déu n’hi do la feina que fan. L’any passat van entrar als play-off i a la Copa i la inversió que han fet és per millorar».

En aquest sentit, va apuntar que, «d’entrada, estan lluny de les nostres possibilitats, i encara més jugant a fora. Hem de seguir la nostra línia de no donar res per fet i competir, però l’any passat és on vam perdre de més punts i a Badalona això et pot passar».

Rotacions en les convocatòries

Pedro Martínez també va dedicar una estona a explicar la seva política amb les rotacions de jugadors, aquells que es queden fora de la convocatòria, com va passar diumenge amb Steinbergs o dimecres amb Berzins. Va recordar que «per un problema burocràtic no tenim equip vinculat i vam decidir fer una plantilla llarga perquè tenim l’experiència que sempre hi ha lesions. Aquest fet provoca que alguns no juguin, però el que no farem serà que sigui sempre el mateix i que hi hagi un jugador que no compti per a res. Els necessitem tots».

Per això, «la situació està parlada amb els jugadors i estem intentant desdramatitzar-la. Provem que molts jugadors hi passin, tot i que per composició de la plantilla i per temes tàctics potser n’hi haurà que no ho facin mai. Depèn de com s’entrenin, de com els veiem o també de les condicions del rival». Fins i tot va arribar a dir que «potser algun dia, si tots estan bé, haurem d’acabar decidint-ho per atzar».