El jove pilot d’Olost de Lluçanès Gil Membrado va competir en el Ral·li d’Aukstaitija el cap de setmana passat, la tercera prova de l’estatal de Letònia en la qual l’olostenc i el seu copilot, Rogelio Peñate, han pres part en el curs del seu debut en aquesta interessant competició.

L’actuació de Gil Membrado (Peugeot 208 R2) va ser excel·lent a l’exigent Ral·li d’Aukstaitija, una prova amb un alt grau de dificultat tècnica configurada per 128,28 km de trams cronometrats, 91,90 dels quals es van haver d’afrontar en la llarga i dificultosa segona etapa. No endebades, el ral·li es va caracteritzar per un traçat que incloïa trams de pista molt estrets i alguns paranys orogràfics que podien tenir conseqüències negatives per a la integritat de les mecàniques dels vehicles si no s’entomaven amb la necessària perícia.

El tàndem integrat per Gil Membrado i Rogelio Peñate va completar la prova en una meritòria tercera posició a les categories LRC4 i júnior. En conseqüència, Gil Membrado, de 13 anys, tanca la seva primera experiència competitiva a Letònia tot havent completat els tres ral·lis disputats i havent superat la totalitat de les especials que els configuraven sense contratemps.

El supervisor de la formació de Gil Membrado, Daniel Balasch, destaca que «acabar els tres ral·lis implica superar els 400 km d’especials cronometrades, als quals cal afegir les jornades de test que normalment hem fet coincidir amb els dies previs a la disputa de les proves». Balasch emfasitza que, «amb el Gil, els federatius bàltics ens han permès saltar-nos diversos passos pels quals habitualment obliguen a passar els pilots més joves. Des del test que li van fer abans de la prova vàlida per a l’ERC, van valorar de manera molt positiva que no arrisqués per aconseguir un crono millor. Com diuen ells, per córrer molt de pressa ja hi haurà temps». El supervisor revela que «la idea per al 2022 és continuar competint a Letònia, ja que per una qüestió d’edat el Gil seguirà sense poder fer-ho en altres països». «L’objectiu és participar en les vuit proves que integren el campionat nacional del país bàltic», conclou Balasch.