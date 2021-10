El porter Roger Romero, de 43 anys, ha pres la decisió de despenjar els guants per jugar i retirar-se, de manera definitiva, com a jugador del CE Puig-reig, l’entitat en la qual el seu pare, Francisco Romero, va tancar la seva reeixida trajectòria. Roger Romero va contribuir al retorn de la UE Avià a Segona Catalana (Temporada 2019-20) abans de prendre la decisió de posar el punt final a la seva carrera. La possibilitat de cloure-la al mateix club on va fer l’última aturada el seu pare, l’ha induït a defensar la porteria puig-regenca.